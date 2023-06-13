Где дешево отдохнуть на Черном море? Абхазия  

Опубликовано: 21:35, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на рост штрафов за ношение купальников в общественных местах, Абхазия – лидер по низкой стоимости отдыха на Черном море. Недельный отдых семьи с ребенком не превысит 100 тыс рублей.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил о том, что отдых в Абхазии – самый дешевый на черноморском побережье.

По его словам, недельный отдых двоих взрослых с ребенком обойдется в 90-95 тыс рублей, что, в частности, дешевле Адлера на 20%.

«Только Крым в какой-то мере может составить конкуренцию, поскольку цены снижались и продолжают снижаться на отели. Но там транспортные проблемы. А в Абхазию можно прилететь через аэропорт Сочи, это очень удобно»

– Сергей Ромашкин

Далее представитель АТОР напомнил о росте штрафов за ношение купальников в общественных местах или нахождение на улице с голым торсом. В августе штраф вырастет и составит 6 тыс рублей. Однако, по словам, Ромашкина, это никак не отразится на турпотоке в республику .

«Речь идет о том, что туристы могут продолжать купаться на пляжных территориях, но не появляться в общественных местах с голым торсом или в купальниках. Штраф суровый. Но я думаю, что он не повлияет на ситуацию с пляжным отдыхом в Абхазии»

– Сергей Ромашкин