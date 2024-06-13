Вестник Кавказа

Азербайджан завоевал золото и бронзу в борьбе на Играх БРИКС

Азербайджан завоевал золото и бронзу в борьбе на Играх БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортсменки из Азербайджана выиграли золотую и бронзовую медали на проходящих в Казани Играх БРИКС. Участницы заняли призовые места в женской борьбе.

Сборная Азербайджана завоевала золотую и бронзовую медали на Играх БРИКС, которые проходят в Казани, пишет пресс-служба Федерации борьбы АР.

Эльнура Мамедова стала первой в соревнованиях по женской борьбе в весе до 53 кг. Гюльтекин Ширинова довольствовалась бронзой в весое до 55 кг.

Стоит добавить, что завтра станут известны победители и призеры в схватках среди борцов классического стиля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1255 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первое золото Азербайджану на играх БРИКС принесла Мадина Садыгова

Первое золото Азербайджану на играх БРИКС принесла Мадина Садыгова

Азербайджан выиграл первую медаль на играх БРИКС-2024

Азербайджан выиграл первую медаль на играх БРИКС-2024

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы