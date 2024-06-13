Азербайджан завоевал золото и бронзу в борьбе на Играх БРИКС

Спортсменки из Азербайджана выиграли золотую и бронзовую медали на проходящих в Казани Играх БРИКС. Участницы заняли призовые места в женской борьбе.

Сборная Азербайджана завоевала золотую и бронзовую медали на Играх БРИКС, которые проходят в Казани, пишет пресс-служба Федерации борьбы АР.

Эльнура Мамедова стала первой в соревнованиях по женской борьбе в весе до 53 кг. Гюльтекин Ширинова довольствовалась бронзой в весое до 55 кг.

Стоит добавить, что завтра станут известны победители и призеры в схватках среди борцов классического стиля.