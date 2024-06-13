Танзания открывается для российских туристов

Минтранс России сегодня подписал с Танзанией соглашение о воздушном авиасообщении между странами – в скором времени прямые авиарейсы соединят российские аэропорты со столицей страны Дар-эс-Саламом.

В скором времени прямые авиарейсы соединят Россию с еще одной африканской страной – Танзанией, сегодня стороны подписали соглашение о воздушном сообщении, сообщает Минтранс РФ в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня в министерстве транспорта России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО"

- Минтранс РФ

В документе также закреплены принципы эксплуатации договорных линий, регулирование тарифов перевозчиков, аэропортовые сборы и таможенные пошлины на товары, добавили в Минтрансе.