Вестник Кавказа

Танзания открывается для российских туристов

Танзания открывается для российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс России сегодня подписал с Танзанией соглашение о воздушном авиасообщении между странами – в скором времени прямые авиарейсы соединят российские аэропорты со столицей страны Дар-эс-Саламом.

В скором времени прямые авиарейсы соединят Россию с еще одной африканской страной – Танзанией, сегодня стороны подписали соглашение о воздушном сообщении, сообщает Минтранс РФ в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня в министерстве транспорта России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО"

- Минтранс РФ

В документе также закреплены принципы эксплуатации договорных линий, регулирование тарифов перевозчиков, аэропортовые сборы и таможенные пошлины на товары, добавили в Минтрансе.

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