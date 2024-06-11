Вестник Кавказа

Названо идеальное время суток для полета

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Какой рейс лучше выбрать, ночной или дневной? Аналитическое исследование показало, что время вылета влияет не только на комфорт туриста, но и на цену билета, а также на вероятность отмены или задержки рейса.

Лучшим временем для перелета можно считать утренние и обеденные часы, говорится в исследовании крупной американской туристической компании, проведенном в прошлом году.

Согласно статистике, наиболее комфортный перелет можно совершить утром или днем до 15.00. После этого времени на 50% растет риск отмены или задержки рейса. Вечерние рейсы часто задерживают – сказывается интенсивное воздушное движение в это время суток.

Плюсы утренних перелетов:

  • самолеты чище - ночью прибывшие лайнеры дезинфицируют и готовят к полету;
  • стюардессы более приветливы и внимательны в начале рабочего дня;
  • цена на билет может быть ниже, так как более популярными считаются вечерние рейсы.
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