Названо идеальное время суток для полета

Какой рейс лучше выбрать, ночной или дневной? Аналитическое исследование показало, что время вылета влияет не только на комфорт туриста, но и на цену билета, а также на вероятность отмены или задержки рейса.

Лучшим временем для перелета можно считать утренние и обеденные часы, говорится в исследовании крупной американской туристической компании, проведенном в прошлом году.

Согласно статистике, наиболее комфортный перелет можно совершить утром или днем до 15.00. После этого времени на 50% растет риск отмены или задержки рейса. Вечерние рейсы часто задерживают – сказывается интенсивное воздушное движение в это время суток.

Плюсы утренних перелетов:

самолеты чище - ночью прибывшие лайнеры дезинфицируют и готовят к полету;

стюардессы более приветливы и внимательны в начале рабочего дня;

цена на билет может быть ниже, так как более популярными считаются вечерние рейсы.