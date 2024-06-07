Вестник Кавказа

Безработные начнут собирать лекарственные травы в Ингушетии

Фиточай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безработных будут привлекать к сбору лекарственных трав в Ингушетии. Об этом сообщил первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов.

В Ингушетии стартует реализация проекта по сбору лекарственных трав и растений для производства травяных чаев. Этот проект не только способствует развитию  бизнеса региона, но и обещает создать новые рабочие места, что особенно актуально для Ингушетии, где уровень безработицы особенно высок. 

 «Отдельный вопрос – это лекарственные травы. Сбор лекарственных трав, сбор трав, пригодных для чая, а такими растениями богаты склоны Джейрахского и Сунженского районов. Это может стать очень хорошим стимулом для как зарабатывания денег, так и для создания новых рабочих мест, что для нас важно из-за высокого уровня безработицы, и расширения налоговой базы республики. Сейчас мы ищем инвестора для реализации данного проекта»

– первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов

Работа по сбору, обработке и упаковке трав может предоставить возможности для занятости в сельской местности и содействовать социально-экономическому развитию региона.

Кроме того, реализация производства травяных чаев на основе местных ресурсов способствует увеличению экспортного потенциала Ингушетии, привлечению инвестиций и развитию сектора малого и среднего бизнеса.

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