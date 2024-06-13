МИД РФ осудил военное сотрудничество Парижа и Еревана

Запад в лице Франции пытается внедрить на Южном Кавказе конфронтационную антироссийскую повестку, вооружая Армению – страны региона способны сами обеспечить свою безопасность, заявили в МИД России.

Повестка Запада на Южном Кавказе носит антироссийский характер и идет вразрез со стремлениями стран региона, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, говоря об усилении военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

"Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье"

- Михаил Галузин

Дипломат подчеркнул, что безопасность региона наиболее эффективно могут обеспечить сами его государства, и Россия выступает за региональную ответственность в этом аспекте, как и в экономической интеграции на Южном Кавказе так и в других регионах, - добавил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что глава оборонного ведомства РА Сурен Папикян в Париже заключил с Минобороны Франции контракт о продаже Еревану системы Caesar. По договору Франция передаст 109 самоходных артиллерийских установок этой марки. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Париж в провоцировании очередного вооруженного противостояния на Южном Кавказе, заявив, что власти Пятой республики стремится использовать разногласия и противоречия между странами региона для достижения своих конъюнктурных целей.