Евро-2024: Германия становится первым участником 1/8 финала

Сборная Германии выиграла у сборной Венгрии в матче групповой стадии чемпионата Европы. Хозяева турнира становятся первыми участниками плей-офф.
В Штутгарте завершился матч второго тура группы А чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии.
Победу во встрече одержали немцы. Голы на свой счет записали Джамал Мусиала (22-я минута) и Илкай Гюндоган (67-я минута).
Таким образом, Германия становится первым участником 1/8 финала европейского первенства. В следующей игре немцам предстоит сыграть против Швейцарии.