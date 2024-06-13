Вестник Кавказа

Евро-2024: Германия становится первым участником 1/8 финала

Евро-2024: Германия становится первым участником 1/8 финала
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Германии выиграла у сборной Венгрии в матче групповой стадии чемпионата Европы. Хозяева турнира становятся первыми участниками плей-офф.

В Штутгарте завершился матч второго тура группы А чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии.

Победу во встрече одержали немцы. Голы на свой счет записали Джамал Мусиала (22-я минута) и Илкай Гюндоган (67-я минута).

Таким образом, Германия становится первым участником 1/8 финала европейского первенства. В следующей игре немцам предстоит сыграть против Швейцарии.

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