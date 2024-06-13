Евро-2024: Хорватия упустила победу над Албанией

Сборная Хорватии упустила победу над командой Албании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Албанцы сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время.

В Гамбурге матчем сборных Хорватии и Албании стартовал 2-й тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Счет на 11-й минуте открыл албанский полузащитник Кязим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич восстановил статус-кво, а всего через две минуты хорваты вышли вперед благодаря автоголу защитника сборной Албании Клауса Гьясулы. Однако удержать победный счет команде Хорватии не удалось. В компенсированное ко второму тайму время Клаус Гьясула отправил второй мяч в сетку ворот хорватской сборной, установив тем самым окончательный результат – 2:2.

Напомним, сборные Хорватии и Албании выступают в группе B с командами Италии и Испании. Их матч состоится вечером 20 июня. Начало – в 22:00 (мск).