Вестник Кавказа

Три отеля Дербента стали "звездными"

Три отеля Дербента стали "звездными"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роскачество опубликовало первый рейтинг регионов по числу "звездных" отелей. Первое место занял Краснодарский край. Дагестан разделил третье место с Москвой.

Дагестанские отели попали в рейтинг российских регионов по количеству "звездных" гостиниц, составленный сотрудниками Роскачества. Список размещен на сайте системы мониторинга.

Лидером данного рейтинга стал Краснодарский край, где выявлено 13 "звездных" гостиниц. Второе место заняла Московская область – там находятся 4 таких отеля.

Дагестан разделил третью строчку с Москвой и Чувашией (3). Гостиницы этих регионов получили свидетельство о классификации.

Стоит отметить, что все 3 "звездных" дагестанских отеля, указанных в рейтинге, находятся в Дербенте. Гостиницы имеют по 4 звезды.

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