Вестник Кавказа

Евро-2024: Словения упустила победу над Сербией

матч сборных Словении и Сербии на Евро-2024
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Словении упустила победу над командой Сербии на последней компенсированной минуте. Уйти от поражения сербам помог точный удар нападающего Луки Йовича.

В Мюнхене состоялась встреча чемпионата Европы по футболу группы C между сборными Словении и Сербии. Команды сыграли вничью 1:1.

Счет на 69-й минуте открыл защитник словенской команды Жан Карничник, а в компенсированное ко второму тайму время нападающий сборной Сербии Лука Йович восстановил равновесие.

Напомним, вместе со сборными Словении и Сербии в группе C выступают команды Англии и Дании. Их матч состоится сегодня в 19:00 (мск).

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