Евро-2024: Словения упустила победу над Сербией

Сборная Словении упустила победу над командой Сербии на последней компенсированной минуте. Уйти от поражения сербам помог точный удар нападающего Луки Йовича.
В Мюнхене состоялась встреча чемпионата Европы по футболу группы C между сборными Словении и Сербии. Команды сыграли вничью 1:1.
Счет на 69-й минуте открыл защитник словенской команды Жан Карничник, а в компенсированное ко второму тайму время нападающий сборной Сербии Лука Йович восстановил равновесие.
Напомним, вместе со сборными Словении и Сербии в группе C выступают команды Англии и Дании. Их матч состоится сегодня в 19:00 (мск).