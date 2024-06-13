Вестник Кавказа

"Краснодар" продлил контракт со своим вратарем

"Краснодар" продлил контракт со своим вратарем
© Фото: телеграм-канал ФК “Краснодар“
"Краснодар" заключил новое соглашение с вратарем Станиславом Агкацевым. Контракт с голкипером продлен до 2029 года.

Футбольный клуб "Краснодар" продлил контракт со своим вратарем Станиславом Акгацевым, сообщает пресс-служба "быков".

Соглашение с голкипером клуб продлил до 15 июня 2029 года. Сам Акгацев заявил, что очень счастлив подписать новое соглашение с "Краснодаром".

Футболист также выразил благодарность за доверие и пообещал приложить все усилия для достижения высоких целей вместе с клубом.

Ранее "Краснодар" попрощался с вратарем Матвеем Сафоновым. Голкипер сборной России перебрался во французский ПСЖ.

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