Пожар на Дону набирает силу

Площадь пожара, который вспыхнул нынешним вечером в Ростовской области, за короткое время выросла вдвое - до 63 га, в его тушении начали задействовать авиацию, поведал в своем Telegram-канале губернатор области Василий Голубев.

За весьма непродолжительное время площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась вдвое – с 30 до 63 га, тушить возгорание начала авиация МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Площадь пожара увеличилась с 30 до 63 га"

- МЧС России по региону

Сейчас пожар тушат 121 человек и 46 единиц техники. Также задействован вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Аэромобильная группа ГУ МЧС России по Ростовской области начала борьбу с огнем в 21:40, она состоит из 100 человек и 26 единиц техники, сообщили в МЧС региона, передает "Интерфакс".

Как предположил губернатор региона Василий Голубев, причиной пожара мог стать удар молнии, к счастью, огонь не угрожает населенным пунктам области.