На Дону тушат масштабный лесной пожар - фото

Сегодня вечером в Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар - пожарные тушат лесную подстилку в Тарасовском районе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании лесной подстилки Тарасовского лесничества, Ефремово-Степановского участкового лесничества Тарасовского района Ростовской области. На данный момент площадь пожара составляет 30 га. К тушению привлечено более 100 человек и четыре единицы техники"
- МЧС России
В готовности к вылету находится пожарный вертолет Ми-8 с водосливным устройством, тушение огня взяла на контроль прокуратура Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На место пожара уже выехал прокурор района Николай Королев, идет проверка выполнения руководством лесничества требований пожарной безопасности, по итогам которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов, рассказали в прокуратуре, передает "АиФ-Ростов".
Причина возгорания пока не установлена, возможно, он – природного характера и вызван установившейся в регионе жарой. Синоптики же обещают небольшие дожди только завтра, в субботу, 1 июня, при этом температура воздуха в регионе будет расти.