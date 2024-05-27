Вестник Кавказа

На Дону тушат масштабный лесной пожар - фото

На Дону тушат масштабный лесной пожар - фото
© Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Сегодня вечером в Тарасовском районе Ростовской области вспыхнула лесная подстилка – огонь охватил площадь в 30 га, есть угроза перебрасывания огня на лесной массив, возможно, к тушению огня подключится авиация.

Сегодня вечером в Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар - пожарные тушат лесную подстилку в Тарасовском районе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании лесной подстилки Тарасовского лесничества, Ефремово-Степановского участкового лесничества Тарасовского района Ростовской области. На данный момент площадь пожара составляет 30 га. К тушению привлечено более 100 человек и четыре единицы техники"

- МЧС России

В готовности к вылету находится пожарный вертолет Ми-8 с водосливным устройством, тушение огня взяла на контроль прокуратура Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На место пожара уже выехал прокурор района Николай Королев, идет проверка выполнения руководством лесничества требований пожарной безопасности, по итогам которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов,  рассказали в прокуратуре, передает "АиФ-Ростов".

Причина возгорания пока не установлена, возможно, он – природного характера и вызван установившейся в регионе жарой. Синоптики же обещают небольшие дожди только завтра, в субботу, 1 июня, при этом температура воздуха в регионе будет расти.

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