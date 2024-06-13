Вестник Кавказа

Матрасный цех полыхает в Краснодаре

Матрасный цех полыхает в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цех по производству матрасов полыхает в Краснодаре. Площадь пожаров равна 500 «квадратов».

В МЧС РФ проинформировали о пожаре, о вспыхнувшим в цеху по производству матрасов в Краснодаре. Отмечается, что ЧП произошло в поселке Березовом. Сейчас возгорание локализовано на площади в 500 «квадратов».

На месте работают порядка четырех десятков огнеборцев, также привлечено десять единиц спецтехники.

Отметим, что при пожаре на производстве особенно важно следовать правилам. Так, необходимо отказаться от использования лифтов, а также в первую очередь необходимо покинуть именно задымленные помещения.

При эвакуации необходимо следовать инструкциям сотрудников службы безопасности, не останавливаться на пути эвакуации и не возвращаться в здание за личными вещами. После эвакуации следует собраться на месте сбора и дожидаться информации о дальнейших действиях.

 

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