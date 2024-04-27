СМИ: Эрдоган и Байден могут встретиться в июле на саммите НАТО

Переговоры лидеров США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана могут пройти на полях саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, передает турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на свои источники.

Главы США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут вернуться к отложенным ранее переговорам в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в американской столице в июле, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдет 9-11 июля. Ожидается, что Эрдоган обратит внимание лидеров альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях"

- Habertürk

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок из-за несостыковки в графиках двух лидеров, сообщал ранее МИД Турции.

Вашингтонская встреча – наиболее удобный формат для того, чтобы Эрдоган и Байден встретились на ее "полях", добавил телеканал.