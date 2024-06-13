Шотландия и Швейцария разошлись миром на Евро-2024

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью в матче второго тура группы А чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В Кельне завершилась встреча второго тура группы А европейского первенства по футболу между сборными Шотландии и Швейцарии.
Матч завершился вничью, обе команды по разу огорчили друг друга в первом тайме. За шотландцев отличился Скотт Мактоминей, а за швейцарцев – Джердан Шакири.
Стоит отметить, что арбитр не засчитал два гола сборной Швейцарии после видеопросмотров.
Таким образом, по итогам двух туров Швейцария набрала 4 очка, в то время как шотландцы заработали свое первое очко на турнире.