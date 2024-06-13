Вестник Кавказа

Шотландия и Швейцария разошлись миром на Евро-2024

Шотландия и Швейцария разошлись миром на Евро-2024
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью в матче второго тура группы А чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В Кельне завершилась встреча второго тура группы А европейского первенства по футболу между сборными Шотландии и Швейцарии.

Матч завершился вничью, обе команды по разу огорчили друг друга в первом тайме. За шотландцев отличился Скотт Мактоминей, а за швейцарцев – Джердан Шакири.

Стоит отметить, что арбитр не засчитал два гола сборной Швейцарии после видеопросмотров.

Таким образом, по итогам двух туров Швейцария набрала 4 очка, в то время как шотландцы заработали свое первое очко на турнире.

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