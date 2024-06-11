Вестник Кавказа

Гранты помогли предпринимателям Северной Осетии с новыми хозяйствами

Гранты помогли предпринимателям Северной Осетии с новыми хозяйствами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гранты, выделенные молодым фермерам в Северной Осетии, помогли им создать 219 новых фермерских хозяйств – это не только очень востребованная федеральная мера поддержки, но и новые рабочие места в регионе.

Благодаря грантам "Агростартап" теперь любой желающий в Северной Осетии может разводить крупный рогатый скот, попробовать себя в птицеводстве или заложить сад, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Такую поддержку для тех, кто трудится на земле, мы предоставляем с 2019 года. В цифрах расклад получается таким: за это время Минсельхоз выдал 682,6 млн рублей 219 фермерам, построили 53 производственных помещения, приобрели 831 единицу сельхозоборудования, 2408 голов крупного рогатого скота, установили 11 теплиц. И важно, конечно, что и новые рабочие места открываются в сельской местности"

- Сергей Меняйло

Это не просто популярная, но и востребованная форма государственной поддержки, и ею охотно пользуются даже молодые люди, которые активно участвуют в конкурсном отборе и открывают собственные хозяйства. К тому же грант позволяет расширить уже работающее хозяйство, добавил Меняйло.

Это правильная история, - написал глава республики, заверив: власти Северной Осетии продолжат развивать малое и среднее предпринимательство в аграрном секторе, причем в значительно большем размере – более 132 млн рублей, что позволит профинансировать еще как минимум 25 фермерских хозяйств.

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