В Северной Осетии появится 13 новых кемпингов и глэмпингов

Новые места размещения туристов в Северном Осетии создаются на грантовые средства. В настоящее время строится 13 кемпингов и глэмпингов.

В правительстве Северной Осетии сообщили о проектах, реализуемых в регионе с использованием федеральных грантов.

"В республике многое делается для поддержки туристической отрасли, в том числе с применением федеральных и региональных мер. В частности, субъект уже не первый год получает финансирование на строительство кемпингов, глэмпингов, развитие туристических маршрутов, создание современного сервиса"

– председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев

В этом году в республике сооружаются 13 объектов для размещения туристов, это некапитальные строения типа кемпингов и глэмпингов.

В прошлом году в Северную Осетию на отдых приехал 1 млн человек, в этом году поток туристов ожидается на 30% больше.