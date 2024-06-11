Вестник Кавказа

В "Красной Поляне" заработали новые туристические маршруты

Водопады на реке Менделихе в Красной поляне
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
У активных туристов, отдыхающих на курорте "Красная Поляна" в Сочи, появилась возможность совершить пеший поход к вершине Черная Пирамида и полюбоваться на виды города-курорта с высоты в 2375 метров.

В горах курортного Сочи открыли два новых туристических маршрута, которые пролегают к вершине Черная Пирамида – они разные по сложности и времени, однако специальной подготовки у туристов не требуют, рассказали на курорте "Красная Поляна".

Как ни странно, наиболее простой маршрут короче: восхождение на вершину по нему занимает всего 40 минут, а проложен он напрямую по живописным склонам, передают "Вести Сочи".

Второй маршрут длиннее и сложнее, идти на вершину по нему придется час: он пролегает по кольцевой тропе, проложенной по скалистому участку – на котором путешественников обезопасят специальные защитные металлические конструкции.

Для безопасного восхождения на вершину туристам понадобятся специальное альпинистское снаряжение и шлемы, которые выдадут инструкторы, тут же их научат правильно пользоваться этим оборудованием.

Вершина Черная Пирамида находится на высоте 2375 метров над уровнем моря. На ней даже установлен почтовый ящик, воспользовавшись которым, можно отправить открытку в любую точку страны.

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