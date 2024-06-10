"Сочи Парк" изменит график работы

В июле крупнейший не только на Кубани, но и во всей стране тематический парк развлечений "Сочи парк" попробует новую практику – он будет работать до двух часов ночи, и большей частью – для молодежи.

Уже в июле крупнейший в России тематический парк развлечений "Сочи Парк" протестирует новый график работы – его аттракционы будут работать до 2 часов ночи, рассказала генеральный директор развлекательного комплекса Людмила Кузнецова.

"Мы никогда не работали по ночам, исключением была лишь новогодняя ночь. И вот впервые решили попробовать. Все подробности сообщим дополнительно. Но ориентировочно это будет с конца июля"

- Людмила Кузнецова

На днях в парке заработал новый аттракцион "Богатырская застава", который тоже большей частью рассчитан на молодежь – он похож на американскую горку, но еще экстремальнее за счет вращения его круглой платформы с пассажирами вокруг своей оси – на 92-метровом треке она поднимается на 18 м развивает скорость в 70 км/час, передает сайт "Сочи онлайн".

Как по секрету поведала гендиректор, такой режим рассчитан специально на молодежь, которую привлекут не только аттракционами, но и живыми концертами, в частности, рок-обработками русских народных песен.

Всего на территории парка сейчас работают 22 аттракциона, однако с каждым годом будут открываться по два новых, добавила Кузнецова.