Казахстан накормит другие страны саранчой

Собирать саранчу, поставлять ее сельхозпроизводителям и даже направлять на экспорт в страны, где ее употребляют в пищу человеку, планируют ученые Казахстана. О перспективах саранчи в Казахстане рассказали в научном сообществе.

Казахстан плотно возьмется за решение проблемы саранчи, которое позволит не просто обезвреживать ее, но и использовать этих насекомых как ценный пищевой ресурс, заявил председатель Национального аграрного научно-образовательного центра Бауржан Касенов.

По его словам, такие исследования уже были проведены. Их организовал Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений. В работах участвовали и германские коллеги, передает "АПК Новости". Насекомых собирали и вводили в состояние паралича с помощью специальных устройств.

Касенов напомнил, что на данный момент саранчу едят свыше 2 млрд человек, которые живут в Африке, Южной Америке и Азии. То, что саранча не только безопасна, но и полезна, доказала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Ученый добавил, что в России в разных регионах из собранной саранчи делают протеиновую муку, которой кормят сельскохозяйственных животных и птицу. В Узбекистане саранчой кормят рыб, в Кении из нее делают органическое удобрение.

"С учетом изложенного полагается целесообразным использовать передовые методы отлова саранчи для ее дальнейшего экспорта за рубеж, а также установить сотрудничество с ФАО в части проведения исследований по противодействию саранче"

– Касенов

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы предлагать есть непривычный продукт жителям Казахстана. Насекомых будут перерабатывать и отправлять на экспорт.