Дагестан объявил о начале борьбы с саранчой

Дагестан вместе со Ставропольем организует мероприятия по недопущению распространения саранчи. В республике уже приступили к борьбе с вредителями.

Минсельхозпрод Дагестана и аграрное министерство Ставрополья обсудили организацию мероприятий по недопущению распространения саранчи на границе.

В обсуждении также участвовали главы филиалов Россельхозцентра в двух субъектах и сотрудники муниципальных районов.

Стоит добавить, что Дагестан уже приступил к борьбе с вредителями. Власти приняли все меры. Кроме того, налажено взаимодействие с районными администрациями.