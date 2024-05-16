Вестник Кавказа

Дагестан объявил о начале борьбы с саранчой

Дагестан объявил о начале борьбы с саранчой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан вместе со Ставропольем организует мероприятия по недопущению распространения саранчи. В республике уже приступили к борьбе с вредителями.

Минсельхозпрод Дагестана и аграрное министерство Ставрополья обсудили организацию мероприятий по недопущению распространения саранчи на границе.

В обсуждении также участвовали главы филиалов Россельхозцентра в двух субъектах и сотрудники муниципальных районов.

Стоит добавить, что Дагестан уже приступил к борьбе с вредителями. Власти приняли все меры. Кроме того, налажено взаимодействие с районными администрациями.

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