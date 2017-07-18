Как теплая зима повлияет на саранчу в Дагестане?

Отсутствие холодов зимой не увеличит популяцию саранчи в Дагестане в текущем году – такой прогноз дают специалисты. По словам министра сельского хозяйства республики, ведомство в любом случае будет держать ситуацию на контроле.

Саранча не распространится на большие, чем обычно, территории в Дагестане в этом году, несмотря на теплую зиму, поведал глава республиканского Минсельхоза Мухтарбий Аджеков.

"Мы со специалистами (Россельхозцентра - ред.) проконсультировались, по их словам, теплая зима не сильно скажется (на популяции саранчи - ред.)"

– министр

Чиновник подчеркнул, что борьба с саранчой входит в число вопросов, которыми его ведомство занимается ежегодно. Он заверил, что и в 2025 году Минсельхоз будет отслеживать ситуацию.

Аджеков уточнил, что, по данным специалистов, саранча в нынешнем году распространится на площадь около 53 тыс га – аналогичным образом ситуация обстояла в прошлом году. На борьбу с вредителем в Дагестане выделено 15 млн рублей.