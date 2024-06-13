Аэропорт Астаны на время отменил ночные авиарейсы

Международный аэропорт столицы Казахстана до 29 июня отменил прием и отправку ночных авиарейсов – это понадобилось для более быстрого завершения срочного ремонта взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Несмотря на высокий спрос на авиаперевозки в летний сезон, воздушная гавань столицы Казахстана Астаны будет закрыта с 22 часов вечера до 6 часов утра на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Такой запрет продлится по 29 июня, добавили в пресс-службе, пояснив, что причиной отмены ночных рейсов стал потребовавшийся взлетно-посадочной полосе срочный ремонт, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, менее недели назад Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана в своем Telegram-канале сообщал, что технологический перерыв в полетах из-за ремонта будет составлять всего полтора часа.

"Аэропортом Астаны в пиковый летний период оптимизирован процесс по ремонту на аэродроме. С 14 июня продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30)"

- КГА Казахстана

В комитете сообщили, что работы сейчас ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует работе аэропорта. Однако решение о временной отмене ночных авиарейсов было принято для безопасности и удобства пассажиров, несмотря на высокий сезонный спрос на воздушные перевозки.