Что делать, чтобы не ослепнуть? Глаукома и катаракта. Потеря зрения. Офтальмолог о ваших глазах.

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске офтальмолог, хирург, доктор медицинских наук, Татьяна Шилова расскажет зрителям о том, как проверить защиту своих солнечных очков, почему нельзя смотреть на солнце, и какие бытовые травмы могут привести к необратимой потере зрения. Мы узнаем об опасном типе глаукомы и выясним, нужно ли дожидаться «вызревания» катаракты.