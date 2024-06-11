Жителей Ставрополья в июле ждут новые тарифы

С 1 июля на Ставрополье вырастут тарифы на услуги ЖКХ – они не менялись уже полтора года и увеличатся в целом почти на 10% - больше всего подорожают отопление и газ, на индексации сказалась инфляция.

Жителей Ставропольского края в июле ждут новые суммы в квитанциях АО уплате услуг жилищно-коммунального комплекса, которые вряд ли их обрадуют, рассказал заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края Сергей Губский.

"Рост платы за водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО и газоснабжение может быть выше или ниже установленных ограничений. Однако совокупный платёж за весь набор предоставляемых услуг не должен превышать установленный индекс в размере 9,7%"

- Сергей Губский

Так, электроэнергия для жителей городов и сел подорожает на 50 копеек и составит 6,22 рублей за 1 кВт/ч. С электроплитой киловатт энергии будет стоить дешевле – всего 4,35 рублей. А вот газ вырастет в цене на 10,5%, до 7,94 рубля за кубометр, передает "АиФ-Ставрополье".

Но это немного по сравнению с отоплением и водоснабжением – так, 1 гигакалория тепла обойдется потребителям не в 1,6 тыс, а почти в в 4,3 тыс рублей, соответственно вырастет и стоимость подогрева воды. Впрочем, до 74,83 рубля вырастут тарифы на водоснабжение, а до 59,60 рублей –на водоотведение.

Индексация тарифов вызвана инфляцией - ресурсоснабжающим организациям нужно компенсировать рост издержек, к тому же тарифы на Ставрополье не повышали 1,5 года, напомнил чиновник.