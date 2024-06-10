Вестник Кавказа

Главу Новороссийска возмутила работа коммунальщиков

Главу Новороссийска возмутила работа коммунальщиков
© Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Глава кубанского курортного Новороссийска жестко раскритиковал работу коммунальных служб после шторма, обрушившегося на побережье города на минувшей неделе – они отнеслись к наведению порядка спустя рукава.

Мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале жестко раскритиковал коммунальщиков за наплевательское отношение к своей работе, проявившееся в уборке городской набережной после бушевавшего на побережье шторма.

"Неудовлетворительное санитарное состояние брусчатки, хаотично стоящие самокаты, полуразрушенные вазоны – вот что видят жители и гости города-героя на набережной"

- Андрей Кравченко

Глава города назвал такой подход к работе халатным, отметив: такое отношение к своим служебным обязанностям сотрудников ЖКХ недопустимо, устранить все замечания им придется в максимально сжатые сроки.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшие выходные на черноморское побережье Кубани обрушился мощный шторм, высота волн доходила до 3,5 м, в большинстве приморских городов были закрыты все пляжи, в том числе и Сочи, был перекрыт даже доступ туристов к воде. Досталось и Новороссийску – в городе подтопило улицы и выпал град размером с куриное яйцо.

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