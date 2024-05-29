Культуру Северной Осетии поддержат на 1,5 млрд рублей

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на финансирование учреждений культуры Северной Осетии до конца года.
«На сегодняшний день в республике функционируют 211 учреждений культуры. Как отметила в своем докладе первый заместитель министра культуры РСО – Алания Марина Рамонова, на финансирование в текущем году учреждений культуры предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей – это как республиканские, так и федеральные средства»
– пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.
Отметим, что этот шаг говорит о важности поддержки культурных учреждений в регионе и развитии культурного наследия. Поддержка культурных учреждений также поспособствует увеличению доходов и созданию новых рабочих мест.
Таким образом, увеличение финансирования учреждений культуры в Северной Осетии до 1,5 млрд рублей является важным шагом к сохранению культурного наследия, развитию туризма и укреплению межкультурных связей.