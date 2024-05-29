Культуру Северной Осетии поддержат на 1,5 млрд рублей

На развитие культурной сферы Северной Осетии будет направлено порядка 1,5 лрд рублей. Средства поступят до конца года.

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на финансирование учреждений культуры Северной Осетии до конца года.

«На сегодняшний день в республике функционируют 211 учреждений культуры. Как отметила в своем докладе первый заместитель министра культуры РСО – Алания Марина Рамонова, на финансирование в текущем году учреждений культуры предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей – это как республиканские, так и федеральные средства»

– пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

Отметим, что этот шаг говорит о важности поддержки культурных учреждений в регионе и развитии культурного наследия. Поддержка культурных учреждений также поспособствует увеличению доходов и созданию новых рабочих мест.

Таким образом, увеличение финансирования учреждений культуры в Северной Осетии до 1,5 млрд рублей является важным шагом к сохранению культурного наследия, развитию туризма и укреплению межкультурных связей.