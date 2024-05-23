Историю и культуру Карачаево-Черкесии представят на фестивале "Многоцветие России"

Московский дом национальностей примет традиционный фестиваль "Многоцветие России". В 2024 году он посвящен народам Карачаево-Черкесии. Все желающие смогут поближе познакомиться с их историей и культурой.

Фестиваль "Многоцветие России" поведает всем желающим об истории и культуре народов, живущих в Карачаево-Черкесии. Информацию о событии распространило Минкультуры республики.

Мероприятие пройдет 8 июня. Его примет Московский дом национальностей.

"Приуроченный ко Дню России фестиваль познакомит москвичей и гостей столицы с историей и самобытной культурой народов Карачаево-Черкесии"

– Минкультуры

В программу фестиваля войдут мастер-классы, на которых можно будет попробовать свои силы в вышивке национальных узоров, а также созданию настоящих картин из войлока.

В рамках событий состоится и масштабный гала-концерт. На сцену выйдут артисты из КЧР и Москвы.

Праздник стартует в 16.00. Вход свободный.

Фестиваль "Многоцветие России" устраивается с 2011 года.