Иран выходит в мировые лидеры фармацевтики

Несмотря на западные санкции, Иран добился значительных успехов в фармацевтической промышленности и сейчас экспортирует сырье и фармацевтическую продукцию примерно в 50 стран мира, сообщили в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (IFDA).
"Иранское сырье и фармацевтическую продукцию экспортируют почти 100 компаний в около 50 пунктов назначения"
- секретарь совета IFDA Асеф Махдави
В целом только за четыре месяца 2024 года экспорт фармацевтического сырья, лекарств и медицинского оборудования увеличился на 300%, добвил Махдави, передает Trend.
На сегодняшний день фармацевтический рынок Ирана оценивается в 106 трлн туманов (более $2 млрд), а 99% лекарств, используемых в стране, производятся на иранских фармацевтических предприятиях, сообщал ранее глава IFDA Хейдар Мохаммади.