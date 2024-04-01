Вестник Кавказа

Иран выходит в мировые лидеры фармацевтики

Иран выходит в мировые лидеры фармацевтики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продукция иранских фармацевтических компаний становится все более популярной во всем мире – только за четыре месяца 2024 года экспорт иранского сырья для производства лекарств и самих медикаментов вырос на 300%.

Несмотря на западные санкции, Иран добился значительных успехов в фармацевтической промышленности и сейчас экспортирует сырье и фармацевтическую продукцию примерно в 50 стран мира, сообщили в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (IFDA).

"Иранское сырье и фармацевтическую продукцию экспортируют почти 100 компаний в около 50 пунктов назначения"

- секретарь совета IFDA Асеф Махдави

В целом только за четыре месяца 2024 года экспорт фармацевтического сырья, лекарств и медицинского оборудования увеличился на 300%, добвил Махдави, передает Trend.

На сегодняшний день фармацевтический рынок Ирана оценивается в 106 трлн туманов (более $2 млрд), а 99% лекарств, используемых в стране, производятся на иранских фармацевтических предприятиях, сообщал ранее глава IFDA Хейдар Мохаммади.

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