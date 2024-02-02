Цены на базовые лекарства взлетели в Казахстане

В Казахстане серьезно выросли цены на лекарства и лечебное оборудование. Годовой рост составил в среднем 11%. При этом парацетамол стал дороже на 63,3%.

В Казахстане в среднем на 11% поднялись цены на медикаменты и медицинскую аппаратуру, следует из анализа данных по итогам февраля, информирует Energyprom.

Лекарства подорожали сильнее оборудования - почти на 12% против 8,7%.

В каких регионах цены поднялись сильнее всего? В число лидеров вошли Акмолинская область - годовой рост 17,8%, Астана - 15,8%, Шымкент - 14,8%, Северо-Казахстанская область - 14,1%, Актюбинская область - 12,1%.

Также сильно подорожали лекарства в Улытауской области.

Парацетамол за год прибавил в цене 63,3%, ацетилсалициловая кислота (аспирин) – 60,1%, активированный уголь - 32,3%.

Значительно дороже стали очки и контактные линзы, тонометры, стерильные бинты.