В Митякинском лесничестве Дона вспыхнул второй пожар за неделю

В Ростовской области снова тушат природный пожар в Митякинском лесничестве – на этот раз его площадь скромнее, а возник он из-за жары и сильного ветра и носит природный характер.

В Тарасовском районе Ростовской области снова вспыхнул лесной пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Из-за сильного ветра и жаркой погоды загорелась сухая растительность на южной окраине хутора Елань. Огонь перекинулся на территории Митякинского участкового лесничества. Угрозы населенным пунктам нет"

- МЧС по Ростовской области

Несмотря на то, что площадь возгорания небольшая и пока не превышает 14 га, огнеборцы мобилизовали на его тушение 50 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям отправлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сильный ландшафтный пожар в том же Тарасовском районе Ростовской области вспыхнул ровно неделю назад – 31 мая, тогда его площадь составляла 30 га, однако за короткое время территория, охваченная огнем, увеличилась вдвое, до 63 га, в его тушении пришлось задействовать авиацию. Ликвидировали его лишь утром 3 июня на площади 123,5 га.