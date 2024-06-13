В вузах Кубани стартовала приемная кампания

На Кубани началась приемная кампания. В списке самых востребованных специальностей медицина и информационные технологии.

Вузы Краснодарского края начали принимать документы от абитуриентов. Всего в приемной кампании участвует 51 вуз. Важно отметить, что общее количество бюджетных мест в учебных заведениях региона превышает 16 тыс, из которых 2,5 тыс предназначены для целевого приема. Целевые квоты предоставляются по различным категориям (например, для детей военнослужащих, многодетных семей и т.д.).

Абитуриентам открывается широкий выбор образовательных возможностей. С момента начала приема документов в 51 вуз на Кубани, студенты могут выбирать из более чем 300 направлений подготовки.

Приоритетные направления обучения на Кубани

Образование и педагогические науки остаются востребованными среди абитуриентов. С развитием цифровой экономики и информационных технологий, специалисты в области информатики и вычислительной техники становятся незаменимыми. Следующее популярное направление – медицина. Таким образом, каждый будущий студент может выбрать именно то направление, которое соответствует его целям и поможет в построении успешной карьеры.