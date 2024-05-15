Грузинским студентам списали долги за учебу

Власти Грузии списали 27 тысячам студентов долг общей суммой в 30 млн лари. Ранее им пришлось приостановить процесс обучения из-за долгов.
Кабмин Грузии выпустил постановление о списании денежных долгов за обучение 27 тысячам студентов. Об этом рассказал министр образования Георгий Амилахвари.
По его словам, общая сумма долга учащихся составила порядка 30 млн лари. Из-за задолжности студенты были вынуждены приостановить свое обучение.
"При желании им была предоставлена возможность восстановить свой статус и продолжить обучение"
– Георгий Амилахвари
Также глава ведомства сообщил, что в нынешнем учебном году было вдвое увеличено количество стипендиатов, а также размер государственных выплат. К настоящему моменту стипендию в 300 лари получают 5 тысяч студентов по всей стране.