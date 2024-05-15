Вестник Кавказа

Грузинским студентам списали долги за учебу

Грузинским студентам списали долги за учебу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии списали 27 тысячам студентов долг общей суммой в 30 млн лари. Ранее им пришлось приостановить процесс обучения из-за долгов.

Кабмин Грузии выпустил постановление о списании денежных долгов за обучение 27 тысячам студентов. Об этом рассказал министр образования Георгий Амилахвари.

По его словам, общая сумма долга учащихся составила порядка 30 млн лари. Из-за задолжности студенты были вынуждены приостановить свое обучение.

 "При желании им была предоставлена возможность восстановить свой статус и продолжить обучение"

 – Георгий Амилахвари

Также глава ведомства сообщил, что в нынешнем учебном году было вдвое увеличено количество стипендиатов, а также размер государственных выплат. К настоящему моменту стипендию в 300 лари получают 5 тысяч студентов по всей стране.

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