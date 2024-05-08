Студенты против закона об иноагентах: протесты продолжаются в Тбилиси

В Грузии не утихают акции протеста, направленные против закона об иноагентах, принятого в окончательном чтении накануне. Сегодня, как сообщают СМИ, на демонстрацию вышли в основном студенты.

Митинги против закона об иностранных агентах проходят в Грузии и сегодня, информацию о ситуации передают СМИ.

В Тбилиси сегодня протестующие собираются на двух локациях. Они перекрыли площадь Героев, а также пришли к зданию парламента на проспекте Руставели. В основном это студенты и в целом молодые люди.

Как сообщает "Новости-Грузия", от площади Героев демонстранты собираются отправиться в два шествия: один поток пойдет на набережную, другой – по улице Костава.

На акцию на проспект Руставели также идут главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии, которые прибыли в Тбилиси сегодня утром.

Протесты проходят сегодня и в Батуми.

Что означает закон об иноагентах в Грузии?

Вызвавший широкий резонанс как в Грузии, так и на международном уровне законопроект вводит понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Такие организации будут включаться в особый реестр. Чтобы быть занесенными в него, СМИ и НПО должны соответствовать следующему критерию: более чем 20% их финансирования должно поступать из-за рубежа.

Участникам списка нужно будет подавать декларацию о доходах – больше никаких требований в текущей версии закона не содержится. Наказание за нарушение положений закона – штраф.