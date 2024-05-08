Студенты против закона об иноагентах: протесты продолжаются в Тбилиси

Митинги против закона об иностранных агентах проходят в Грузии и сегодня, информацию о ситуации передают СМИ.
В Тбилиси сегодня протестующие собираются на двух локациях. Они перекрыли площадь Героев, а также пришли к зданию парламента на проспекте Руставели. В основном это студенты и в целом молодые люди.
Как сообщает "Новости-Грузия", от площади Героев демонстранты собираются отправиться в два шествия: один поток пойдет на набережную, другой – по улице Костава.
На акцию на проспект Руставели также идут главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии, которые прибыли в Тбилиси сегодня утром.
Протесты проходят сегодня и в Батуми.
Что означает закон об иноагентах в Грузии?
Вызвавший широкий резонанс как в Грузии, так и на международном уровне законопроект вводит понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Такие организации будут включаться в особый реестр. Чтобы быть занесенными в него, СМИ и НПО должны соответствовать следующему критерию: более чем 20% их финансирования должно поступать из-за рубежа.
Участникам списка нужно будет подавать декларацию о доходах – больше никаких требований в текущей версии закона не содержится. Наказание за нарушение положений закона – штраф.