На Дону началась хлебоуборочная страда

Хлеборобы Ростовской области с опережением графика начали уборочную кампанию – им предстоит бережно собрать в закрома урожай выживших после внезапных заморозков зерновых и бобовых культур, сообщил глава региона.

У аграриев Ростовской области началась горячая пора - стартовала уборочная кампания, сообщил в своем Telegram-канале глава донского региона Василий Голубев.

"Всего предстоит убрать 3 млн 216 тыс га ранних зерновых и зернобобовых. Уборочная площадь в нынешнем году на 132 тыс га меньше из-за гибели посевов в результате ЧС"

- Василий Голубев

Уже собраны и намолочены первые 2,1 тыс т зерна, а его урожайность в среднем составила 26,1 ц с гектара. Уборочная в нынешнем году началась раньше – этому способствовала жаркая погода в регионе, благодаря которой хлеб на полях созрел более оперативно, чем обычно.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале июня в Ростовской области случились внезапные заморозки, которые повредили и уничтожили 860 тыс га посевов: наибольший ущерб понесли озимые зерновые культуры, а сумма ущерба донских аграриев от природных катаклизмов достигла 4 млрд рублей.