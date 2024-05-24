Туристку вытащили с крутого склона в Архызе спасатели КЧР

Помощь женщине, спустившейся по крутому склону и не сумевшей подняться обратно, оказали спасатели в Карачаево-Черкесии. Туристку успешно эвакуировали с одного из хребтов в Архызе.

Гостья из Курской области оказалась в ловушке на хребте Габулу-Чат в Архызе, но на помощь ей пришли спасатели. Видео инцидента распространило МЧС по КЧР.

Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда во вторник вечером получили сигнал о том, что на северном склоне хребта семейной паре нужна помощь. Гуляя по горам, мужчина и женщина без проблем спустилась с крутого склона, а вот подняться наверх смог только муж. Он и обратился к спасателям.

Оказалось, что в МЧС путешественники свой поход не регистрировали.

"Спасатели отыскали туристов и с помощью альпинистского снаряжения помогли женщине выбраться из труднодоступного скального рельефа, после чего сопроводили супругов в поселок Романтик"

– МЧС

Спасение производилось ночью, в кромешной тьме и при плохой погоде.

Помощь врачей паре не понадобилась. Муж и жена выразили благодарность спасателям.