Туристку вытащили с крутого склона в Архызе спасатели КЧР

Гостья из Курской области оказалась в ловушке на хребте Габулу-Чат в Архызе, но на помощь ей пришли спасатели. Видео инцидента распространило МЧС по КЧР.
Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда во вторник вечером получили сигнал о том, что на северном склоне хребта семейной паре нужна помощь. Гуляя по горам, мужчина и женщина без проблем спустилась с крутого склона, а вот подняться наверх смог только муж. Он и обратился к спасателям.
Оказалось, что в МЧС путешественники свой поход не регистрировали.
"Спасатели отыскали туристов и с помощью альпинистского снаряжения помогли женщине выбраться из труднодоступного скального рельефа, после чего сопроводили супругов в поселок Романтик"
– МЧС
Спасение производилось ночью, в кромешной тьме и при плохой погоде.
Помощь врачей паре не понадобилась. Муж и жена выразили благодарность спасателям.