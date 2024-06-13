Нацбанк Грузии приостановил снижение ставки рефинансирования

Грузинский Нацбанк принял решение не понижать ставку рефинансирования. С начала года регулятор понизил ее на 1%.

Нацбанк Грузии решил оставить ставку рефинансирования на нынешнем уровне 8%. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Исходя из ряда факторов и анализа внутренних и внешних вызовов, существующих сегодня, Национальный банк Грузии оставил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%"

– пресс-служба Нацбанка

Там отметили, что в настоящее время в республике сохраняется низкая инфляция, а также добавили, что до конца года она должна будет находиться на целевом уровне в 3%.

"Если вновь будут выявлены факторы в плане инфляционных ожиданий, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции на длительный срок или дальнейшего ужесточения монетарной политики"

– Нацбанк Грузии

Напомним, в январе текущего года Нацбанк принял решение уменьшить ставку рефинансирования до 9%. В марте регулятор понизил ее до 8,25%, а в мае – до 8%.