Нацбанк Грузии приостановил снижение ставки рефинансирования

Нацбанк Грузии решил оставить ставку рефинансирования на нынешнем уровне 8%. Об этом сказано на сайте регулятора.
"Исходя из ряда факторов и анализа внутренних и внешних вызовов, существующих сегодня, Национальный банк Грузии оставил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%"
– пресс-служба Нацбанка
Там отметили, что в настоящее время в республике сохраняется низкая инфляция, а также добавили, что до конца года она должна будет находиться на целевом уровне в 3%.
"Если вновь будут выявлены факторы в плане инфляционных ожиданий, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции на длительный срок или дальнейшего ужесточения монетарной политики"
– Нацбанк Грузии
Напомним, в январе текущего года Нацбанк принял решение уменьшить ставку рефинансирования до 9%. В марте регулятор понизил ее до 8,25%, а в мае – до 8%.