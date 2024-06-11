Сакстат обнародовал данные по средней зарплате в Грузии

Номинальная зарплата работников в Грузии приближается к 2 тысячам лари, показав рост в первом квартале нынешнего 2024 года в среднем на 13%, свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики страны.

Зарплаты в Грузии медленно, но верно растут с каждым днем – только за первый квартал нынешнего 2024 года средняя номинальная месячная зарплата наемных работников составила 1 943,4 лари - это на 13,2% больше, чем за тот же период минувшего года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

Чуть меньший рост зарплат отмечается в бизнес-секторе – на 12,8%, до 1 985,4 лари, передает Sputnik Грузия.

Больше всего выросли зарплаты в некоммерческом и финансовом секторе - на 13,8%, до 1 870,0 лари.

По регионам страны максимальные зарплаты фиксируются в столице – номинальная зарплата работника в Тбилиси составляет 2 305 лари, а минимальные – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии, где средняя зарплата в месяц составляет всего 996,8 лари.

При этом сильно разнятся зарплаты женщин и мужчин – если мужчины в среднем зарабатывают 2 343,2 лари, то у женщин зарплаты в среднем составляют всего 1 540 лари.

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