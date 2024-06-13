Вестник Кавказа

Армения не выйдет из ОДКБ. Цели и манипуляции Пашиняна

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым возобновившиеся обстрелы Арменией территории Азербайджана, перспективы выхода Армении из ОДКБ, стратегию Пашиняна по удержанию власти и усиление роли региональных организаций в мировой геополитике.

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