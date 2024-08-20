Вестник Кавказа

Визит Путина в Азербайджан. Как выборы в США повлияют на Южный Кавказ.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан, экономическое и военно-политическое влияние Запада на Южный Кавказ, перспективы Грузии, Азербайджана и Армении в контексте президентских выборов в США.

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