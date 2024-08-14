Саакашвили будут судить за войну 2008 г. Новый посол Армении в России. Грузия критикует Запад

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Васо Капанадзе новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с политологом Васо Капанадзе по видеосвязи из Тбилиси современные вызовы для региона Южного Кавказа, назначение нового посла Армении в России, предстоящие парламентские выборы в Грузии и намерение грузинских властей судить Михаила Саакашвили за военную авантюру 2008.