Досрочные выборы в парламент пройдут в Азербайджане

Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратятся к президенту с инициативой о проведении досрочных парламентских выборов. Решение было принято сегодня.

Представители правящей партии "Ени Азербайджан" обратятся к президенту Ильхаму Алиеву по поводу назначения досрочных выборов в парламент.

Такое решение было принято в ходе очередного заседания правления политической организации. За него отдали голоса все участники заседания.

Теперь депутаты Милли Меджлиса от правящей партии обратятся к главе государства в связи с роспуском парламента и последующим назначением досрочных выборов в законодательный орган.

Напомним, выборы президента в Азербайджане прошли 7 февраля текущего года. Победу на них одержал действующий глава государства. За Ильхама Алиева проголосовали 92,12% избирателей.