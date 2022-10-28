Глава Санкт-Петербурга провел встречу с председателем Милли Меджлиса в Баку

Глава северной столицы Александр Беглов находится с визитом в Баку. Сегодня у него состоялась встреча с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Губернатор северной столицы выразил признательность за радушный прием и отметил, что его визит приурочен к 20-ю учреждения межправительственной комиссии между АР и Петербургом по сотрудничеству в экономических и гуманитарных вопросах.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Россией, а также перспективы развития двустороннего взаимодействия, сообщает интернет-издание "Санкт-Петербург".

Обсуждение актуальных вопросов

На встрече были затронуты разнообразные темы, начиная от торгово-экономического сотрудничества и инвестиционных возможностей до культурного обмена и туризма. Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества и созданию благоприятной платформы для развития общих интересов.

Перспективы сотрудничества

Встреча стала отправной точкой для новых инициатив и проектов, направленных на укрепление партнерских отношений между Азербайджаном и Санкт-Петербургом. Обе стороны выразили намерение активно содействовать в развитии сотрудничества и углублении взаимопонимания.