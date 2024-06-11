Вестник Кавказа

Уголовное дело о краже газа поступило в суд в Дагестане

Уголовное дело о краже газа поступило в суд в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Кизлярского района подтвердила обвинительное заключение по отношению к владельцу коммерческого предприятия, который воровал газ.

Пресс-служба прокуратуры города Кизляр сообщает о подтверждении обвинительного заключения в отношении бизнесмена, который оказался причастен к воровству газа.

Упомянутое событие произошло зимой этого года. В ходе следствия отмечается, что обвиняемый незаконным путем подключился к газопроводу, который проходил в одном из населенных пунктов Кизлярского района, для работы своего предприятия.

Данные действия привели к возбуждению уголовного дела по статье 158 УК РФ. Сейчас оно направлено в районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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