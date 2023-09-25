Пицунда попала в топ-10 самых популярных направлений для долгого отдыха

Один из самых известных курортов Абхазии Пицунда оказался единственным не крымским и не краснодарским направлением, попавшим в список самых популярных мест для длительного отдыха у россиян.

Абхазский курорт Пицунда, известный своими целебными соснами, вошел в топ-10 самых популярных у россиян направлений для долгого отдыха в июне. Рейтинг составил сервис бронирования ТВИЛ.РУ.

По его данным, туристы предпочитают проводить в Пицунде 9 ночей. Средняя стоимость ночи на этом курорте оказалась самой высокой в списке − 4089 рублей.

В целом, если не считать Пицунду, в десятку попали только краснодарские и крымские курорты. В топ-3 оказались Саки и Евпатория (Крым), а также кубанские Кучугуры. В первую пятерку вошли также кубанский Ейск и крымское Морское.

Кроме того, россияне предпочитают отдыхать подолгу в Севастополе, Анапе, Должанской и Алуште. Пицунда замыкает этот список.