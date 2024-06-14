Смертельных исходов среди пациентов с ботулизмом в России нет - Минздрав

Вспышка ботулизма в России не привела ни к одному летальному случаю, сообщил глава Минздрава. Всего госпитализированы более 300 пострадавших, из них 43 подключены к ИВЛ.

В России не умер ни один пациент из тех, что госпитализированы за последние дни в разных городах с симптомами ботулизма.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации со вспышкой ботулизма в России. По словам министра, летальных случаев среди пострадавших нет.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом ботулизм оказывается в полном объеме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких"

– Мурашко

Напомним, первые пострадавшие обратились к медикам в Москве 14 июня, с тех пор случаи ботулизма также были обнаружены в Московской области, Казани, Нижнем Новгороде.