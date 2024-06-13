Инкассаторская машина врезалась в фуру на Ставрополье

Два человека пострадали в результате ДТП с инкассаторской машиной в Ставропольском крае. Пострадавшим оказана медпомощь. По факту проводится расследование.

Инкассаторская машина врезалась в фуру в пригороде Буденновска. Как рассказали представители ГАИ, водитель проигнорировал запрещающий знак и вылетел на «встречку», где столкнулся с фургоном.

«В автоаварии тяжелые многочисленные травмы получили водитель иномарки и пассажир инкассаторского автомобиля. Оба доставлены в больницу Буденновска»

– пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Автоинспекторы добавили, что по факту проводится проверка: уточняются все обстоятельства случившегося.