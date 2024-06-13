Вестник Кавказа

Инкассаторская машина врезалась в фуру на Ставрополье

Инкассаторская машина врезалась в фуру на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два человека пострадали в результате ДТП с инкассаторской машиной в Ставропольском крае. Пострадавшим оказана медпомощь. По факту проводится расследование.

Инкассаторская машина врезалась в фуру в пригороде Буденновска. Как рассказали представители ГАИ, водитель проигнорировал запрещающий знак и вылетел на «встречку», где столкнулся с фургоном.

 «В автоаварии тяжелые многочисленные травмы получили водитель иномарки и пассажир инкассаторского автомобиля. Оба доставлены в больницу Буденновска»

– пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Автоинспекторы добавили, что по факту проводится проверка: уточняются все обстоятельства случившегося.

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