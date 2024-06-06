ДТП во Владикавказе: машина сбила дошкольника

Мальчик дошкольного возраста оказался под колесами автомобиля, когда перебегал дорогу во Владикавказе. Подробности аварии рассказали в МВД Северной Осетии.

Молодой водитель сбил ребенка на одной из улиц Владикавказа. О ДТП рассказали в МВД Северной Осетии.

Авария произошла накануне. Мальчик четырех лет играл на улице. В какой-то момент во время игры он выбежал на дорогу.

В это время проезжей части двигался автомобиль ВАЗ-21103. Водитель, мужчина 2003 г.р., не заметил юного пешехода, так как тот выскочил из-за припаркованной машины, и сбил его.

Ребенок получил травмы. Пострадавшего мальчика госпитализировали.