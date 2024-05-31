"ГАЗель" насмерть сбила собственного водителя на Ставрополье

Смертельная авария случилась накануне рано утром в Новоалександровске. Водитель микроавтобуса погиб под колесами собственной "ГАЗели". Идет проверка.

Трагедией окончилась для жителя Новоалександровска поездка на грузовой "ГАЗели", подробности ДТП рассказали в ГАИ Ставропольского края.

ЧП случилось накануне, примерно в 8.00 утра. Мужчина остановил грузовой микроавтобус и вышел из него, однако забыл проверить, поставил ли он его на стояночный тормоз. Оказалось – не поставил.

Дорога же шла под уклон, и машина покатилась вниз. В результате микроавтобус сбил водителя.

"В результате несчастного случая 63-летний гражданин, местный житель, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался"

– ГАИ Ставропольского края

Идет проверка, выясняются детали трагедии.